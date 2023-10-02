Магазины итальянского бренда OVS вновь откроются в Петербурге

В торговых центрах Санкт-Петербурге вновь заработают магазины итальянского бренда OVS. Открытие отделов запланировано на 2024 год, сообщает РБК со ссылкой на компанию Smart Casual Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Пока что там не указали, на базе каких торговых площадей будут работать магазины. Также нет информации о точных сроках запуска отделов бренда. Представители еще не заключили договоры аренды с петербургскими торговыми центрами.

В 2023 году в российских городах откроются семь магазинов OVS, а до конца 2025 года к работе должны приступить до 50 отделов. Сперва продукция будет доступна к покупке в московских торговых центрах. Прежде одежду бренда можно было приобрести в петербургском ТРЦ «Галерея». Отдел был открыт в 2011 году и занимал 650 кв. метров.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге до конца 2023 году должны открыться более 30 точек иностранных брендов одежды.

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