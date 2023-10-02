Магазины итальянского бренда OVS вновь откроются в Петербурге
В торговых центрах Санкт-Петербурге вновь заработают магазины итальянского бренда OVS. Открытие отделов запланировано на 2024 год, сообщает РБК со ссылкой на компанию Smart Casual Group.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Пока что там не указали, на базе каких торговых площадей будут работать магазины. Также нет информации о точных сроках запуска отделов бренда. Представители еще не заключили договоры аренды с петербургскими торговыми центрами.
В 2023 году в российских городах откроются семь магазинов OVS, а до конца 2025 года к работе должны приступить до 50 отделов. Сперва продукция будет доступна к покупке в московских торговых центрах. Прежде одежду бренда можно было приобрести в петербургском ТРЦ «Галерея». Отдел был открыт в 2011 году и занимал 650 кв. метров.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге до конца 2023 году должны открыться более 30 точек иностранных брендов одежды.
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