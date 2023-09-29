Первый магазин аналога IKEA из Белоруссии открылся на юге Петербурга

Магазин Swed House из Белоруссии, отделы и продукция которого напоминают шведскую IKEA, открылся на юге Санкт-Петербурга, заняв площадь в 600 кв. метров, сообщает «Деловой Петербург».

Свои двери для посетителей открыл магазин в ТЦ «Пулково III». Владельцы сети анонсировали его открытие еще перед летом, но в итоге отложили. По словам руководителя Swed House Мурата Шагылыджова, информацию о начале работы отдела широко не распространяли, чтобы сперва его протестировать.

Инвестиции в открытие магазина не озвучивают. Между тем компания не намерена останавливаться на одной точке, в Петербурге планируют открыть еще три магазина. Следующим на очереди станет отдел в ТК «Парнас Сити», он будет доступен для совершения покупок в середине ноября.

Ранее «Ъ» сообщал, что шведская компания IKEA продала последний производственный объект в России, бренд избавился от мебельной фабрики в Новгородской области.

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