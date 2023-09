Третий магазин бренда All We Need в Петербурге станет самым большим в России

Бренд женской одежды и аксессуаров All We Need готовит к открытию третий по счету магазин в Санкт-Петербурге, он станет самым большим среди других точек компании, сообщили в NF Group.

Фото: Пресс-служба NF Group Фото: Пресс-служба NF Group

Новый магазин займет торговую площадь в 350 кв. метров на Большом проспекте П.С., д. 82. Сначала бренд специализировался на пошиве пальто, а затем ассортимент расширился повседневной и вечерней одеждой. На сегодняшний день магазины компании работают также в Москве, Казани, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. В Петербурге торговые точки All We Need расположены в ТЦ «Европолис» и на Большой Конюшенной улице.

«Большой проспект П.С. остается ключевым торговым коридором для размещения ритейлеров премиум-класса. За год доля арендаторов в этом сегменте здесь увеличилась с 31% до 36%. При этом количество свободных помещений сокращается. По данным на начало июля 2023 года, в локации вакантно лишь 4,3% площадей, что на 1,5 п. п. меньше, чем в июне 2022 года»,— поделилась деталями обстановки в сфере коммерческих помещений руководитель отдела торговой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Анна Лапченко.

При этом ранее «Ъ-СПб» писал, что в пяти ведущих торговых коридорах Петербурга сокращается доля свободных помещений, она достигла минимума с 2019 года.

