Минстрой сократит госнадзор в строительстве для новых регионов

Минстрой в качестве эксперимента на территории новых регионов будет возлагать функции инспекторов Госстройнадзора на сторонних специалистов. Об этом сообщил директор департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя Владимир Калинкин.

«В соответствии со стратегией строительной отрасли мы начали эксперимент на территории четырех регионов, которые недавно присоединились к РФ. Строительный контроль там будет осуществляться аттестованными Ростехнадзором специалистами»,— сообщил Владимир Калинкин ТАСС в кулуарах международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

В связи с этим, сообщил он, в присоединенных регионах будут сокращать присутствие на строительных площадках инспекторов Госстройнадзора. «В полной мере» Госстройнадзор начнет уходить из четырех регионов в начале следующего года. Госнадзор будут подключать только в случае жалоб или нештатных ситуаций.

В конце сентября глава Минстроя Ирек Файзуллин допустил, что некоторые разрушенные в результате боев города в присоединенных к России регионах восстанавливать не будут. В этом контексте он упомянул Попасную на севере ЛНР, от которой, по его словам, «ничего не осталось». Однако после этого пресс-служба Минстроя заявила, что все объекты на этих территориях, требующие и подлежащие восстановлению, включат в план.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина