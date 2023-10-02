Глава Минэнерго ОАЭ не ожидает смены параметров сделки ОПЕК+ в 2024 году

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи считает, что параметры сделки ОПЕК+ в следующем году менять не будут. Он пояснил, что ОПЕК+ реагирует на спрос, который в 2023 году вырос на 2 млн баррелей в сутки (б/с).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы уже достигли соглашения на весь 2024 год. Мы ничего не будем менять в 2024 году, нет таких ожиданий. Я думаю, что пересмотр чего-либо будет означать новую сделку»,— заявил министр в кулуарах конференции Adipec (цитата по «Интерфаксу»).

В октябре 2022 года ОПЕК решила сократить добычу на 2 млн б/с. В мае 2023-го группа стран во главе с Саудовской Аравией объявила о повторном сокращении добычи более чем на 1 млн б/с. 5 сентября Саудовская Аравия и Россия заявили, что планируют продлить действующие сокращения до конца 2023 года. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, ограничение на добычу нефти странами ОПЕК+ приведет к ее дефициту на рынке во второй половине текущего года.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «МЭА фиксирует недолив».

Лаура Кеффер