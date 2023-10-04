Спортсменам из России отказали в участии в юношеских Олимпийских играх-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался допустить российских спортсменов до юношеских Олимпийских игр-2024. Комментарий пресс-службы МОК опубликовало издание «Советский спорт».

«Если говорить о зимних юношеских Играх-2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо»,— сообщили в спортивной организации.

Юношеские Олимпийские игры (для спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет) должны пройти с 19 января по 2 февраля 2024 года в Южной Корее. На Играх 2020 года в швейцарской Лозанне российская юношеская сборная выиграла медальный зачет: спортсмены завоевали 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусских и российских спортсменов, которые не высказывались в поддержку военной операции на Украине. Министр спорта России Олег Матыцин говорил, что, если россиян все-таки допустят до Олимпийских игр, на соревнованиях выступят 108 российских атлетов. Окончательное решение о допуске россиян на Олимпиаду еще не приняли.

Подробнее — в материале «Паралимпийцам открыли окно в Париж».

Анастасия Ларина