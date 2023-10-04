В Брянской области при обстреле пострадали 10 домов и стоянка грузовиков

В результате сегодняшнего обстрела вооруженными силами Украины Погарского района Брянской области повреждены более десяти домовладений. Губернатор Александр Богомаз добавляет в своем Telegram-канале, что разрушения есть и в Севском районе, где пострадали придорожный сервисный комплекс и несколько грузовых автомобилей на стоянке.

Количество пострадавших объектов уточняется. В Климовском районе повреждены дома и линия электропередачи. Во время вчерашнего обстрела поселка Климово пострадали более 50 домов. Также сегодня над территорией Брянской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сбившая беспилотный летательный аппарат.

Брянская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. Сегодня, например, дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Также силы Министерства обороны пресекли попытку проникновения на территорию Крыма украинской десантной группы.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж