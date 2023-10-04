В Екатеринбурге простились с экс-главой свердловского ГУВД

В Екатеринбурге в Храме-на-Крови прошло прощание с бывшим главой ГУВД Свердловской области генерал-лейтенантом милиции в отставке Владимиром Воротниковым. На прощание пришло несколько сотен человек, включая высокопоставленных силовиков и чиновников. Церемония началась в 10:00 и продлилась около двух часов.

Напомним, Владимира Воротникова похоронят с воинскими почестями на Широкореченское кладбище Екатеринбурга. Похороны будут проходить с оркестром и под троекратный оружейный салют.

Генерал-лейтенант Владимир Воротников начал службу в органах внутренних дел в 1970 году. Впоследствии он дважды возглавлял ГУВД по Свердловской области, а на пенсию вышел в 2006 году. В 2009 году генерал Воротников был назначен почетным консулом Монголии в Екатеринбурге. В его обязанности входило налаживание сотрудничества между представителями Монголии и Урала. О его смерти стало известно в минувшие выходные.

Подробнее о жизни Владимира Воротникова — в материале «Ъ-Урал» «Умер генерал-дипломат».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте