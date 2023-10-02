Прощание с экс-главой свердловского ГУВД пройдет 4 октября в Храме-на-Крови

Прощание с бывшим главой ГУВД Свердловской области генерал-лейтенантом милиции в отставке Владимиром Воротниковым пройдет 4 октября в Храме-на-Крови. Церемония начнется в 10:00. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

После гражданской панихиды и церемонии отпевания траурный кортеж проследует на Широкореченское кладбище Екатеринбурга, где состоятся похороны. «В последний путь генерала Воротникова проводят со всеми воинскими почестями, как и положено, с оркестром и под троекратный оружейный салют»,— отметил полковник Горелых.

Генерал-лейтенант Владимир Воротников начал службу в органах внутренних дел в 1970 году. Позже стал первым заместителем начальника УВД — начальником службы криминальной милиции УВД Свердловской области, а впоследствии был назначен на должность начальника областного УВД, проработав в этой должности до 1997 года. Затем возглавлял Главное паспортно-визовое управление МВД РФ, а в октябре 2001 года был вновь назначен указом президента РФ на пост начальника ГУВД Свердловской области. На пенсию господин Воротников вышел в 2006 году.

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