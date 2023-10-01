Скончался экс-глава свердловского ГУВД Владимир Воротников

Скончался бывший глава ГУВД Свердловской области генерал-лейтенант милиции в отставке Владимир Воротников. Информацию о его смерти «Ъ-Урал» подтвердил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По его словам, Владимир Воротников был «легендой сыска», который воспитал «целую плеяду талантливых руководителей». «Генералу Воротникову довелось командовать личным составом в так называемые „лихие 90-е“, когда в столице Среднего Урала едва ли не каждый день были слышны выстрелы, взрывы, кровавые криминальные разборки всевозможных ОПГ и ОПС, впоследствии все они силовиками были ликвидированы»,— отметил полковник Горелых.

Время и место прощания с экс-главой ГУВД будет известно позднее.

Генерал-лейтенант Владимир Воротников родился в 1950 году. Окончил Академию МВД СССР. Начал службу в органах внутренних дел в 1970 году. С 1976 года работал инспектором, старшим инспектором, инспектором по особо важным делам управления уголовного розыска УВД Свердловского облисполкома. Работал первым заместителем начальника УВД — начальником службы криминальной милиции УВД Свердловской области, а впоследствии был назначен на должность начальника областного УВД, проработав в этой должности до 1997 года. Затем возглавлял Главное паспортно-визовое управление МВД РФ, а в октябре 2001 года был вновь назначен указом президента РФ на пост начальника ГУВД Свердловской области. Пост начальника ГУВД он оставил в 2006 году.

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