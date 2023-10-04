ФСБ: на Алтае задержан готовивший взрыв мэрии по указанию с Украины

Житель Челябинской области, планировавший подорвать администрацию Рубцовска Алтайского края, был задержан, сообщила пресс-служба УФСБ по региону. Утверждается, что он действовал по указанию проукраинской террористической организации.

По данным спецслужбы, задержанный 1988 года рождения вступил за границей в состав неназванной террористической организации, после чего прибыл в регион «по указанию куратора». У мужчины провели обыск, в ходе которого нашли в том числе кустарно изготовленное взрывчатое вещество массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

УФСБ также распространила видео с места задержания, на котором мужчина заявил, что был завербован. «Со мной связывался некий... давал мне инструкции, как сделать взрывчатое вещество, цель — подрыв здания администрации Рубцовска»,— сказал задержанный на видео.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Мужчине предъявлено обвинение, он арестован.

В августе ФСБ сообщила о задержании жителя Армавира за подготовку теракта на объекте одной из правоохранительных структур в Краснодарском крае. В том же месяце спецслужба задержала нескольких жителей Запорожской области по обвинению в подготовке терактов.

Лаура Кеффер