Bloomberg: Венгрия хочет разделить 50 млрд евро от ЕС для Украины на две части

Венгрия предложила разделить предназначенный для Украины фонд от Евросоюза в €50 млрд на две части, посчитав, что пока этому государству будет достаточно половины, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Помощь Киеву предназначена на период 2024-2027 годов. Венгрия призывает в середине этого срока провести тщательную оценку предоставленной помощи и решить, когда предоставить вторую часть суммы в зависимости от потребностей Украины. Более того, в команде венгерского премьера Виктора Орбана допускают, что вторую часть финансовой помощи от Евросоюза Киеву предоставлять будет вообще не нужно, если военный конфликт на территории страны к этому моменту уже завершится, а украинская экономика начнет восстанавливаться и будет показывать устойчивый рост.

Накануне, 3 октября, британская газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия готовится до конца ноября разблокировать предназначенные для Венгрии €13 млрд, чтобы обеспечить поддержку Будапешта в вопросе увеличения бюджета союза и содействия финансовой помощи Украине.

Ранее венгерские власти заявляли о том, что не намерены согласовывать выделение финансирования Украины по линии Евросоюза до тех пор, пока из списка «спонсоров войны», составленного киевскими властями не будет исключен зарегистрированный в Венгрии OTP Bank (в настоящее время он продолжает свою работу в России, несмотря на введенные ЕС санкции против Москвы). В итоге украинские власти все же исключили финорганизацию из данного списка, подчеркнув, что надеются на уход венгерского банка из РФ в ближайшей перспективе.

Александр Кислов