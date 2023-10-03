FT: ЕК разморозит €13 млрд для Венгрии ради согласия на финансирование Украины

Еврокомиссия (ЕК) готовится до конца ноября разблокировать предназначенные для Венгрии €13 млрд, чтобы обеспечить поддержку Будапешта в вопросе увеличения бюджета союза и содействия финансовой помощи Украине. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на трех источников, знакомых с ходом обсуждения этого вопроса.

В декабре 2022 года Евросоюз заморозил €22 млрд. выделенных Венгрии из фондов сплочения, решив, что страна не соблюдает нормы, защищающие права человека и верховенство закона. В сентябре 2023-го глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что страна не поддержит финансирование Украины, пока не получит причитающиеся ей средства из европейских фондов.

20 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на €66 млрд. Предполагается, что €50 млрд из них в виде грантов и кредитов будут направлены на поддержку Украины в ближайшие четыре года. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал предложение главы ЕК несерьезным, поскольку, по его словам, неизвестно, куда пошли деньги, выделенные Украине ранее.

Накануне Киев столкнулся с ограничением финансирования со стороны США. 30 сентября в США приняли временный проект финансирования правительства, который не предусматривает выделение помощи Украине. Республиканцы и демократы обещали, что рассмотрят вопрос поддержки Киева позднее.

Вчера, 2 октября, Совет ЕС впервые в истории собирался за пределами объединения. Встреча, состоялась в Киеве на фоне возникших проблем с поддержкой Украины со стороны США и разговоров об усталости Запада от украинского конфликта.

Подробнее об этом читайте в материале «Евросоюз перешел все границы».

Милена Костерева