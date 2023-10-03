На Урале могут появиться два новых исправительных центра для осужденных

Два новых исправительных центра для осужденных могут появиться в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, для них ищут помещения и согласовывают с администрациями муниципалитетов и ФСИН. Об этом ОТВ сообщила заместитель начальника ГУФСИН России по Свердловской области Екатерина Закачурина.

По словам госпожи Закачуриной, потребность в исправительных центрах велика, поэтому федеральная служба исполнения наказаний и правительство Свердловской области контролирует расширение сети исправительных учреждений.

Напомним, 27 сентября в Екатеринбурге прошла несанкционированная акция протеста против открытия в здании бывшего санатория на Уктусе исправительного центра для 200 заключенных, осужденных за преступления средней тяжести. В ней приняли участие около 25 человек, одну пенсионерку задержали сотрудники полиции.

Активисты планировали провести пикет против строительства исправительного центра 9 октября возле здания бывшего санатория. Министерство общественной безопасности Свердловской области запретило устроить публичное мероприятие, в котором приняло бы участие не более 20 человек.

В Свердловской области расположено пять исправительных центра в Первоуральске, Верхней Туре, Нижнем Тагиле, Камышлове и поселке Верхнее Дуброво, где отбывают наказание около 500 осужденных. Последний центр для осужденных на 84 места открылся в отремонтированном четырехэтажном здании общежития Косулинского абразивного завода в июне.

Ева Коршунова

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