Жителям Уктуса не согласовали пикет против строительства исправительного центра

Министерство общественной безопасности Свердловской области запретило активистам микрорайона Уктус (Чкаловский район) выходить на пикет против строительства исправительного центра в здании бывшего санатория «Уктус», сообщается в telegram-канале «Активисты Сосновый бор».

По данным telegram-канала, публичное мероприятие, в котором приняло бы участие не более 20 человек, планировалось провести 9 октября возле здания бывшего санатория на ул. Просторной, 1.

В министерстве жителям ответили, что причиной отказа для проведения публичных мероприятий послужили ограничения, введенные региональным оперативным штабом по повышению безопасности в октябре 2022 года.

Напомним, 27 сентября в Екатеринбурге состоялась несанкционированная акция протеста против открытия в здании бывшего санатория на Уктусе исправительного центра для 200 заключенных. В ней приняли участие около 25 жителей микрорайона. В мэрии Екатеринбурга и в ГУФСИНе, которому было передано здание бывшего санатория, утверждают, что в исправительном центре будут находиться осужденные за преступление средней тяжести.

Анастасия Таначева

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