В Свердловской области открылся новый исправительный центр для осужденных

В поселке Верхнее Дуброво (Свердловская область) открыли новый исправительный центр для осужденных на 84 места. Он появился в отремонтированном четырехэтажном здании общежития Косулинского абразивного завода. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

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По данным правительства, осужденные будут работать на абразивном заводе слесарями, сварщиками, фрезеровщиками, электромонтерами, грузчиками, разнорабочими, водителями и токарями.

«Число осужденных в колониях уменьшается, число осужденных в исправительных центрах растет. Сегодня у нас открытие пятого участка исправительного центра, первый в этом году, где отбывают наказание осужденные к принудительным работам. Основная задача их ресоциализировать и оставить в общественной жизни»,— отметил начальник регионального ГУ ФСИН Александр Федоров. По его словам, исправительные центры оснащены необходимой техникой и мебелью, чтобы самостоятельно готовить еду, стирать и отдыхать.

Напомним, 2022 году Владимир Путин поддержал замену тюремного срока исправительными работами для 100 тыс. осужденных. Ранее Александр Федоров сообщил, что в регионе в 2023 году планируется открыть исправительные центры для осужденных не менее чем на 400 новых мест. Он отметил, что до конца года при поддержке свердловских властей в регионе будут открыты еще несколько центров.

Полина Хабарова

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