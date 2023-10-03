На участке нового кампуса УрФУ нашли более 12 тысяч исторических артефактов

Компания «Синара-Девелопмент» на международном строительном форуме 100+ TechnoBuild показала коллекцию исторических артефактов, обнаруженных во время археологических раскопок на участке, где будет построена вторая очередь кампуса УрФУ, сообщили в пресс-службе компании.

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Летом на участке второй очереди кампуса проводились археологические раскопки для исследования памятника «Поселение Карасье озеро X». На его береговой части обнаружили металлургический комплекс по выплавке железа, участки обработки и изготовления каменных предметов. В раскопах береговой части поселения нашли более 12 тыс. артефактов эпохи мезолита, неолита, энеолита, бронзового века, раннего железного века, Средневековья, Нового и Новейшего времени. Культурный слой в торфяной части памятника составил 1,5 м.

«Обнаружены остатки двух деревянных сооружений, состоящих из нескольких рядов вертикально поставленных деревянных реек, соединенных местами дранкой. Общая конструкция была укреплена вертикально вбитыми кольями. Вероятно, это остатки древних рыболовных сооружений»,— рассказал старший научный сотрудник группы охранных археологических исследований Института истории и археологии УрО РАН Сергей Чаиркин. По его словам, в заторфованной части обнаружены изделия из дерева и кости: колья и рейки, фрагменты и почти целое весло, фрагменты ковшей, поплавки из сосновой коры. Найдено изделие из металла — кованный топор раннего железного века

В результате археологических работ площадь «Поселения Карасье озеро X» исследована полностью. По словам заместителя генерального директора компании «Синара-Девелопмент» Данила Значкова, компания планирует создать экспозицию, посвященную находкам в одном из музеев Екатеринбурга.

Напомним, первая очередь кампуса УрФУ состоит из пяти общежитий на 8,5 тыс. человек, первого учебного корпуса, тренировочного поля, медицинского центра, спортивных площадок, инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети. Вторая очередь будет состоять из учебных корпусов институтов экономики и управления, радиоэлектроники и информационных технологий, специализированного учебно-научного центра. Комплексы общей площадью в 350 тыс. кв. м. будут сданы в эксплуатацию в конце 2025 года.

Рядом с кампусом УрФУ построят технопарк в сфере радиоэлектроники и микроэлектроники, авиакосмоса, беспилотных систем и робототехники. Технопарк станет площадкой для обучения студентов и исследовательской площадкой для вузов.

Ева Коршунова

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