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Кампус Уральского федерального университета в Екатеринбурге

Один из кампусов, который строится по национальному проекту «Наука и университеты»,— это кампус Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Первая очередь объектов студенческого городка будет введена в эксплуатацию уже в текущем году. С нового учебного года, согласно плану, заработают общественные и медицинский центры, тренировочное поле и общежития, готовые принять 8,5 тыс. студентов, аспирантов, ученых и преподавателей УрФУ.

Недавно был достроен пятиэтажный общественный центр с электронной библиотекой, учебными аудиториями и компьютерными классами, универсальным конференц-залом.

Скоро будет сдано еще пять комплексов общежитий. Для повышения мобильности к кампусу будет специально подведено четыре автобусных маршрута, а к 2026 году начнется строительство станции наземного метро.

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