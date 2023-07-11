В Екатеринбурге начали строить вторую очередь кампуса УрФУ

В Екатеринбурге началось строительство второй очереди кампуса Уральского федерального университета (УрФУ). Как рассказали в департаменте информационной политики региона, символические монеты в основание одного института радиоэлектроники и информационных технологий — заложили помощник президента РФ Андрей Фурсенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков, губернатор Евгений Куйвашев и уральский полпред Владимир Якушев.

Как заявлялось ранее, новый кампус в Новокольцовском общей площадью порядка 100 тыс. кв. м будет рассчитан на обучение 8 тыс. студентов. Строительство планируют закончить к 2026 году. Генеральным подрядчиком выступает «Синара-Девелопмент». На проектирование и строительство нового кампуса из федерального бюджета выделено 20 млрд руб.

На территории кампуса уже построили первые два общежития и Дворец водных видов спорта. Объекты будут задействованы на Международного фестиваля университетского спорта. Планируется, что в сентябре в общежития уже заселятся студенты УрФУ.

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