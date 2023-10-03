Пелоси и 75 конгрессменов попросили Байдена ввести санкции против Азербайджана

75 членов Конгресса США призвали президента Джо Байдена ввести санкции в отношении Азербайджана и прекратить оказывать ему военную помощь. Инициаторами письма были бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и конгрессмен Анна Эшу, сообщает «Арменпресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нэнси Пелоси

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Нэнси Пелоси

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Авторы обращения осудили «неспровоцированное военное нападение» Азербайджана на Нагорный Карабах и «жестокую девятимесячную осаду», из-за которой армянскому населению Карабаха «оставалось лишь бежать». Конгрессмены призвали оказать гуманитарную помощь местному населению, а также разместить международных наблюдателей в Лачинском коридоре и установить прямые контакты с Азербайджаном, чтобы обеспечить амнистию властям Нагорного Карабаха.

В письме содержится призыв реализовать 907-ю поправку к Закону о поддержке свободы, которая запрещает правительству США оказывать военную помощь Азербайджану. Также предлагается ввести против азербайджанских чиновников персональные санкции в рамках «закона Магнитского».

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в непризнанной республике. Спустя сутки Баку и власти Карабаха договорились о прекращении огня. Вчера, 2 октября, Азербайджан обнародовал план по реинтеграции армян Карабаха, предполагающий в том числе гарантии местным армянам на сохранение языка и веры.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Лаура Кеффер