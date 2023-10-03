Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пелоси и 75 конгрессменов попросили Байдена ввести санкции против Азербайджана

75 членов Конгресса США призвали президента Джо Байдена ввести санкции в отношении Азербайджана и прекратить оказывать ему военную помощь. Инициаторами письма были бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и конгрессмен Анна Эшу, сообщает «Арменпресс».

Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Нэнси Пелоси

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Авторы обращения осудили «неспровоцированное военное нападение» Азербайджана на Нагорный Карабах и «жестокую девятимесячную осаду», из-за которой армянскому населению Карабаха «оставалось лишь бежать». Конгрессмены призвали оказать гуманитарную помощь местному населению, а также разместить международных наблюдателей в Лачинском коридоре и установить прямые контакты с Азербайджаном, чтобы обеспечить амнистию властям Нагорного Карабаха.

В письме содержится призыв реализовать 907-ю поправку к Закону о поддержке свободы, которая запрещает правительству США оказывать военную помощь Азербайджану. Также предлагается ввести против азербайджанских чиновников персональные санкции в рамках «закона Магнитского».

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в непризнанной республике. Спустя сутки Баку и власти Карабаха договорились о прекращении огня. Вчера, 2 октября, Азербайджан обнародовал план по реинтеграции армян Карабаха, предполагающий в том числе гарантии местным армянам на сохранение языка и веры.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...