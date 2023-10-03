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Коммерсантъ FM
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Глава Бурятии заявил о полном восстановлении БАМа после летних паводков

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о полном восстановлении Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и снятии режима ЧС в Северо-Байкальском районе. Как сообщалось ранее, 20 августа на БАМе было полностью остановлено движение поездов из-за разрушения дамбы и выхода из берегов реки Холодной, которая полностью размыла около 200 м железнодорожного полотна и повредила десять опор контактной сети. Движение удалось восстановить по временной схеме лишь 23 августа.

Подмывшие пути Восточно-Сибирской железной дороги к северу от Байкала

Подмывшие пути Восточно-Сибирской железной дороги к северу от Байкала

Фото: ОАО «РЖД»

Подмывшие пути Восточно-Сибирской железной дороги к северу от Байкала

Фото: ОАО «РЖД»

«На сегодняшний день полностью восстановлено 1,8 км железнодорожного полотна, 21 опора контактной сети. У села Холодная восстановили и укрепили дамбу, ее высота составляет от четырех до пяти метров. Восстановлен участок региональной автодороги Северобайкальск—Новый Уоян—Таксимо, который функционирует для всех видов транспорта»,— сообщил о проделанных работах Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

На восстановление дамбы и ремонт дорог из республиканского бюджета направлено 12,2 млн руб. Глава региона также поблагодарил сотрудников железной дороги, «принимавших участие в ликвидации ЧС».

Власти обдумывают новый вариант финансирования расширения БАМа — в материале «Ъ».

Влад Никифоров, Иркутск

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