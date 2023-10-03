В Белоруссии начались занятия по мобилизационной готовности

В Белоруссии стартовали занятия по мобилизационной готовности, в ходе которых отработают действия органов управления по формированию территориальных войск. Как сообщила пресс-служба Минобороны республики, занятия закончатся в пятницу, 6 октября. По данным ведомства, цель занятий — повысить уровень подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск.

Во всех административных районах страны проведут теоретические и практические мероприятия, в них примут участие члены исполнительных комитетов, военных комиссариатов и администраций пунктов приема мобилизационных ресурсов. Особое внимание уделят подготовке военнообязанных, которым в рамках однодневного сбора расскажут об основах и порядке действий в ходе формирования территориальных войск, передает БЕЛТА.

В мае и в декабре 2022 году в Белоруссии проводили проверку боеготовности. В июне 2023-го в республике провели мобилизационные учения с военными комиссариатами. Их целью была проверка степени готовности военных комиссариатов и госорганов.

Лаура Кеффер