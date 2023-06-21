В Белоруссии начались мобилизационные учения с военными комиссариатами

В период с 21 по 30 июня будет проведено мобилизационное учение с военными комиссариатами Минской области, сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии. Число участников учения не приводится. В ведомстве уточнили, что учения проводятся ежегодно.

Цель учений — проверить степень готовности местных исполнительных органов, военных комиссариатов, госорганов и организаций. «В ходе учения планируется выполнение мероприятий по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных и автомобильной техники, в том числе в интересах укомплектования военных комиссариатов»,— добавили в Минобороны.

В мае и в декабре 2022 году в Белоруссии проводили проверку боеготовности. В июне прошлого года белорусская армия провела тренировки по переходу с мирного на военное время. В том же месяце в республике состоялись мобилизационные учения.

Лаура Кеффер