На российский электромобиль «Атом» поступило 36 тыс. предзаказов

Автокомпания «Кама» получила 36 тыс. предзаказов на российский электромобиль «Атом». Его производство планируется начать в середине 2025 года.

О начале предзаказа было объявлено в начале августа. Стоимость бронирования машины составляла 7 тыс. руб. Цена самого автомобиля пока неизвестна.

«Любой желающий мог оформить предварительное бронирование и получить уникальный ключ, который открывает доступ в личный кабинет пользователя»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе автопроизводителя.

По данным компании, электромобиль сможет разгоняться до 100 км/час за семь секунд, запас хода — 500 км в зависимости от модели. Длина электрокара составит 3995 мм, ширина — 1780 мм, высота — 1615 мм. Производить его будут на заводе «Москвич».

О создании российского электромобиля стало известно в 2021 году. Первый функциональный прототип представили в Москве в мае 2023-го. Начало продаж электромобиля первой серии производства намечено на 1 июня 2025 года. Размер первой партии — 15 тыс. машин.

Об электромобиле и его предзаказах читайте в колонке «"Атом" на доверии».

Лаура Кеффер