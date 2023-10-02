Технопарк и вторая очередь нового кампуса УрФУ станут частью экосистемы «Космос»

В Екатеринбурге создание технопарка в сфере электронной промышленности увяжут со строительством второй очереди кампуса мирового уровня УрФУ в Новокольцовском микрорайоне, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Оба проекта станут частью научно-производственной экосистемы «Космос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Экосистему будут формировать Институт радиоэлектроники и информационных технологий, СУНЦ УрФУ, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», детский центр робототехники. В работе экосистемы смогут принять участие IT-компании.

К 2026 году в Новокольцовском микрорайоне планируется построить отраслевой кластер, на котором будут разрабатывать инновации и импортозамещающие технологии, тестировать и внедрять их в производство.

Напомним, проект технопарка «Космос» презентовали на «Иннопроме» в июле. В технопарк планируют привлекать резидентов в сфере радиоэлектроники и микроэлектроники, авиакосмоса, беспилотных систем и робототехники. Общий объем инвестиций в строительство объекта оценивается в 6 млрд руб.

Студенты УрФУ смогут проходить производственную практику в технопарке, связанную с микроэлектроникой, искусственным интеллектом и космическими исследованиями.

Экосистему «Космос» создает Корпорация развития Среднего Урала. По словам генерального директора корпорации Андрея Мисюра, в рамках экосистемы соберутся малые и средние компании, разработчики, обладающие самыми разными компетенциями. Они будут находиться в едином информационном поле и смогут кооперироваться для создания новых продуктов.

Ева Коршунова

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