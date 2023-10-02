МО Армении заявило о гибели военного при обстреле машины военными Азербайджана

Один военнослужащий Вооруженных сил Армении погиб, двое — ранены в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана военной машины, перевозившей еду для личного состава, сообщила пресс-служба армянского Минобороны в Telegram. Армения обвинила Азербайджан в обстреле машины с продовольствием для военных ранее сегодня, 2 октября. Минобороны Азербайджана назвало сообщение «абсолютной ложью» и «категорически опровергло» его.

Оборонное ведомство Армении также утверждает, что азербайджанские военные обстреляли машину скорой помощи, «что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права».

Как ранее сообщало МО Армении, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по машине, перевозившей еду для личного состава армянских позиций, расположенных на участке Кута.

Погибшего военного звали Арам Кочарян, он служил в воинской части N. Сообщается, что жизни раненых военнослужащих ничего не угрожает, они доставлены в госпиталь.

Сегодня вечером министерство обороны России сообщило, что совместный российско-азербайджанский патруль был обстрелян неизвестным из снайперского оружия в городе Степанакерт (Ханкенди) в Нагорном Карабахе. В результате инцидента никто не пострадал. Примерно в то же время Минобороны Азербайджана заявило об ударе со стороны Армении на восточном участке армяно-азербайджанской границы, нанесенном с помощью квадрокоптеров. По данным военного ведомства, пострадавших не было.

Подробнее о ситуации Карабахе — в материале «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Эрдни Кагалтынов