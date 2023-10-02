Армения обвинила Азербайджан в обстреле машины с продовольствием

Минобороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли машину с продовольствием, которое предназначалось для армянских военных на границе. Минобороны Азербайджана назвало сообщение «абсолютной ложью» и «категорически опровергло» его.

«2-ого октября в районе 14:25 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по машине, перевозившей еду для личного состава армянских позиций, расположенных на участке Кута»,— говорится в сообщении Минобороны Армении.

«Распространенная противоположной стороной информация… является абсолютной ложью. Категорически опровергаем это сообщение Министерства обороны Армении»,— заявила азербайджанская сторона (цитата по ТАСС).

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе, в котором проживало 120 тыс. армян. Операция завершилась вечером 20 сентября. После этого Азербайджан заявил о планах интегрировать армянское население республики.

В результате действий Азербайджана Карабах, по последним данным, покинуло 83% населения. 28 сентября Нагорно-Карабахская республика была ликвидирована ее президентом «в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха».

Подробнее о ситуации Карабахе — в материале «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Анастасия Ларина