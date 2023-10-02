В Степанакерте неизвестный снайпер обстрелял российско-азербайджанский патруль

Министерство обороны России сообщило, что совместный российско-азербайджанский патруль был обстрелян неизвестным из снайперского оружия в городе Степанакерт (Ханкенди) в Нагорном Карабахе.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. «Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство по данному факту»,— уточнили в российском Минобороны.

Как говорится в официальном бюллетене военного ведомства о ситуации в регионе, этот инцидент стал единственным случаем нарушения режима прекращения огня за сегодня, 2 октября.

Кроме того, сегодня же Минобороны Азербайджана заявило об ударе со стороны Армении, нанесенном с помощью квадрокоптеров по позициям азербайджанских военнослужащих на восточном участке армяно-азербайджанской границы. В результате удара армянских вооруженных сил никто не пострадал.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе, в котором проживали 120 тыс. армян. Операция завершилась вечером 20 сентября. Президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования государства. После этого Азербайджан заявил о планах интегрировать армянское население республики.

В результате действий Азербайджана Карабах, по последним данным, покинуло более 83% населения. Начался процесс разоружения вооруженных формирований республики, на данный момент ими сдано 76 единиц бронетехники, 92 единицы автомобильной техники, 111 единиц средств ПВО, 95 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 6,3 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14,4 млн боеприпасов.

Подробнее о ситуации в Карабахе — в материале «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Александр Кислов