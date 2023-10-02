«Роснефть» увеличила потенциал добычи нефти в Иркутской области на 4 млн т

Компания «Верхнечонскнефтегаз», входящая в «Роснефть» (MOEX: ROSN), начала разработку Преображенского горизонта на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области. За счет бурения и реконструкции более 200 скважин потенциал добычи увеличился на 4 млн т нефти, сообщили в пресс-службе «Роснефти».

Преображенский горизонт расположен на глубине 1600 метров. Начальные извлекаемые запасы — более 28 млн т нефти. Специалисты «Верхнечонскнефтегаза» ввели в эксплуатацию 10 скважин, дебит которых в среднем составляет 49 т нефти в сутки.

«Верхнечонскнефтегаз» разрабатывает Верхнечонское и Северо-Даниловское нефтегазоконденсатные месторождения в Катангском районе Иркутской области. Кроме того, компания выступает оператором работ на лицензионных участках «Роснефти» в Иркутской области и Красноярском крае.

Согласно отчетности «Роснефти», в первом полугодии 2023 года добыча жидких углеводородов компанией составила 4 млн баррелей в сутки. На фоне ограничений добычи нефти во втором квартале добыча жидких углеводородов сократилась на 2,2%, до 3,9 млн б./с. Добыча газа за указанный период выросла на 31,8%, до 1,5 млн б. н. э. в сутки.

Лусине Баласян