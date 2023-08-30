Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии выросла на 45%, до 652 млрд руб.

Выручка «Роснефти» по МСФО в первом полугодии составила 3,86 трлн руб., на 25,3% ниже год к году. За отчетный период компания получила 652 млрд руб. чистой прибыли (на 45% больше, чем в первом полугодии 2022-го), сообщается в ее пресс-релизе.

Снижение выручки компания объяснила «прежде всего существенным снижением цен на нефть». Показатель EBITDA «Роснефти» составил 1,401 трлн руб., на 5,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. «Лучшая динамика показателя EBITDA по сравнению с выручкой обусловлена увеличением объемов реализации в восточном направлении, повышением прибыльности экспортных операций и контролем над расходами»,— поясняется в пресс-релизе. Свободный денежный поток вырос на 21,9% год к году, до 434 млрд руб.

Добыча жидких углеводородов компанией в первом полугодии составила 4 млн баррелей в сутки. На фоне ограничений добычи нефти в РФ во втором квартале добыча жидких углеводородов сократилась на 2,2%, до 3,9 млн б./с., отмечается в сообщении. Добыча газа в первом полугодии выросла на 31,8%, до 1,5 млн б. н. э. в сутки.

Как узнал «Ъ» в августе, глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил отменить утвержденные приоритеты для вывоза экспортного угля из четырех регионов в восточном направлении и освободить пути для продукции с высокой добавленной стоимостью, в первую очередь — для нефтепродуктов. Отмечая спад их вывоза на восток, топ-менеджер выступает за введение приоритета для продукции отечественных НПЗ.

Подробности — в материале «Ъ» «Топливо делит пути».