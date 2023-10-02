Economic Times: ВТБ намерен получить статус иностранного инвестора в Индии

Индийская газета Economic Times (ET) со ссылкой на источники сообщила, что российский ВТБ (MOEX: VTBR) обратился в Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) за лицензией иностранного портфельного инвестора (FPI). Для получения лицензии также необходимы разрешения Центробанка и Резервного банка Индии.

Как пишет ET, так как основным акционером ВТБ выступает правительство РФ, банк может получить FPI первой категории. У него есть право на выпуск и инвестиции в офшорные производные инструменты, в которых базовым активом являются индийские ценные бумаги. Кроме того, FPI первой категории имеют более высокие лимиты позиций для инвестиций в деривативы.

Первой среди российских организаций FPI получила УК «Альфа-капитал» в феврале 2023 года, заключив соглашение с индийской Orbis Financial Corporation по предоставлению депозитарных услуг. В марте ФГ «Финам» объявила о том, что в партнерстве с FinSight Ventures и Ashika Group предоставит инвесторам доступ к рынку Индии. В июне доступ к финансовому рынку Индии получила УК «Первая».

Статус FPI предоставляет организациям доступ к операциям на локальном рынке ценных бумаг, дает право управлять активами клиентов на фондовых биржах, открывая счета у индийских брокеров, в банках и депозитариях.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Финансовые потоки поворачивают к Инду».

Лусине Баласян