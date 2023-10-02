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Коммерсантъ FM
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Песков напомнил про долги Молдавии перед «Газпромом»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ Молдавии от покупки газа у «Газпрома». По его словам, диалог между «Газпромом» и молдавской стороной продолжается, в том числе с учетом долгов Кишинева перед компанией.

«Если я правильно понимаю, продолжаются контакты между "Газпромом" и Молдавией, тем более что у молдавской стороны есть долги. Есть долги, есть спор относительно размера этих долгов. И этот диалог должен продолжаться»,— сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ъ FM», как в Кремле воспринимают заявление Кишинева.

Вопрос о том, как будет осуществляться газоснабжение Приднестровья, если речь пойдет о полном разрыве отношений Молдавии с «Газпромом», Дмитрий Песков переадресовал компании. «Нужно все-таки адресовать в компанию этот вопрос. Потому что это очень важно — продолжение этих поставок и обеспечение энергоресурсами именно этого региона. Но в нюансах я рекомендую обратиться в сам "Газпром"», — сказал господин Песков.

Сегодня, 2 октября, министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что республика больше не будет закупать газ у «Газпрома». По его словам, Молдавия начала закупать энергоносители на европейском рынке.

Как стало известно «Ъ» в сентябре, власти Молдавии предложили «Газпрому» заключить мировое соглашение, согласно которому российская компания и ее структуры спишут долги «Молдовагаза». Предполагается, что взамен Кишинев гарантирует отсутствие судебных исков в связи с сокращением поставок на $160 млн, а также заплатит «Газпрому» $153,57 млн компенсации.

Подробности — в материале «Ъ» «Молдавия предложила "Газпрому" мир».

Милена Костерева

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