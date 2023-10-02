Песков: мировая усталость от финансирования Украины будет расти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что со временем в мире начнет расти «усталость от абсурдного спонсирования киевского режима». Это, в свою очередь, по словам господина Пескова, приведет к росту противоречий «в правящих кругах Запада».

В ходе пресс-колла журналисты попросили Дмитрий Пескова прокомментировать подписанный 1 октября президентом США Джо Байденом закон о продолжении финансирования правительства на 45 дней. Документ не предусматривает помощь Украине на этот период.

«Мы неоднократно говорили ранее, что, по нашим прогнозам, усталость от этого конфликта, усталость от совершенно абсурдного спонсирования киевского режима будет расти в разных странах, в том числе в США. Эта усталость будет приводить к фрагментации политического истеблишмента и росту противоречий»,— сказал пресс-секретарь президента.

30 сентября спикер Палаты представителей Кевин Маккарти вынес на голосование временную резолюцию о финансировании работы правительства до 17 ноября. Ее приняли несмотря на отсутствие в ней расходов на помощь Украине. Резолюцию чуть позже утвердил и Сенат, а позже документ подписал Джо Байден. Рассмотреть вопрос о помощи Украине Палата представителей США может сегодня, 2 октября.

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