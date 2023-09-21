Налоговая банкротит тамбовского застройщика «Техком» из-за 8 млн рублей долга

Арбитражный суд Тамбовской области оставил без движения иск Федеральной налоговой службы о признании банкротом мичуринского ООО специализированный застройщик «Техком». Долг компании составил 7,99 млн руб., следует из судебной документации.

Суд установил, что ФНС не приложила доказательства направления требования об уплате задолженности в адрес налогоплательщика. Также ведомство не представило выписку из ЕГРЮЛ с указанием сведений о месте нахождения должника или «иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых»: «Такие документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд». На устранение нарушений у ФНС есть время до 6 октября.

По данным Kartoteka.ru, ООО СЗ «Техком» зарегистрировано в августе 2019 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 30 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 28,1 млн руб., чистая прибыль — 455 тыс. Гендиректором является Юрий Прокудин. Совладельцы в равных долях — Галина Дубровская и Галина Соколова.

Сам «Техком» хочет обанкротить «Первую строительную компанию» Олега Семенова из 26,6 млн руб. долга.

В этом иске речь идет о развитии 4,4 га застроенной территории Тамбова в границах улиц Комсомольской, Карла Маркса, Ленинградской и Базарной, расположенной в Ленинском районе города Тамбова, площадью 4,4 га. «Техком» инвестировал в проект 26,6 млн руб. в обмен на жилые помещения общей площадью 400 кв. м.

Истец посчитал, что ПСК не выполнил условия договора, а «его исполнение в будущем невозможно»: застройщик заявил «о наличии обстоятельств непреодолимой силы, которые не позволяют исполнить договор в установленный срок» и просил мэрию продлить срок, но власти отказали. «Техком» потребовал расторгнуть свой договор и вернуть ему средства.

Суд отказал истцу, пояснив, что в марте в другом разбирательства вся сумма уже была взыскана. «Техком» подал апелляционную жалобу.

О банкротстве крупного тамбовского застройщика читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Козерог" не убежал от кредиторов».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте