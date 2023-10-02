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Коммерсантъ FM
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«Норникель» начал добычу руды на рекордной глубине почти 2 км

«Норникель» (MOEX: GMKN) сообщил о начале добычи в шахте «Глубокая» рудника «Скалистый» на глубине 1943 м. Как утверждает компания, это рекордная глубина для горнорудной промышленности Евразии.

На балансе рудника около 280 млн т руды различных видов. Для добычи «Норникель» соединил два вертикальных ствола — вентиляционный и скипо-клетьевой, чтобы запустить общешахтную вентиляцию рудника. Как отмечается в сообщении «Норникеля», к 2030 году компания планирует увеличить объемы добычи богатой руды на руднике на 45%: с 2,5 млн т в год до 3,4 млн т.

«Норникель» — крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля. Помимо «Скалистого» компания разрабатывает рудники «Таймырский», «Октябрьский», «Комсомольский» и «Маяк». В первом полугодии 2023 года чистая прибыль «Норникеля» снизилась в пять раз, до $1,1 млрд, выручка опустилась на 20%, до $7,2 млрд.

Подробнее о показателях компании — в материале «''Норникель'' уронил прибыль».

Лусине Баласян

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