Депздрав Москвы назвал неактуальной передачу вакцин от COVID-19 частным клиникам

После отмены статуса пандемии и снижения спроса на вакцинацию граждан передача вакцин от СOVID-19 частным московским клиникам стала неактуальной, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения. Ранее РБК рассказал, что из крупнейших частных клиник Москвы исчезла вакцина «Спутник V» или «Спутник Лайт».

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы рассказали «Интерфаксу» и «РИА Новости», что договоры с частными медицинскими центрами были заключены в период борьбы с эпидемией коронавируса в столице. Они предусматривали передачу частным медучреждениям вакцины против коронавирусной инфекции на безвозмездной основе.

«Вместе с тем, после отмены статуса пандемии и, как следствие, снижения спроса на вакцинацию среди граждан использование ресурсов частных клиник для вакцинации населения стало неактуальным»,— отметили в пресс-службе. Сделать бесплатную прививку против СOVID-19 можно, как и ранее, в пунктах вакцинации в городских поликлиниках и в ГУМе.

За месяц в России выявили почти трехкратный прирост числа зараженных COVID-19. За последнюю неделю сентября инфекцию обнаружили у 14 тыс. человек против 5 тыс. в начале месяца. Рост заболеваемости отметили и в Минздраве. Глава ведомства Михаил Мурашко, однако, уточнил, что количество госпитализаций не увеличивается.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «COVID-19 разгоняет волну».

Милена Костерева