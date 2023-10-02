Сбербанк снова отключил переводы по номеру карты в Казахстан

Переводы по номеру карты в Казахстан в Сбербанке снова недоступны, обратило внимание изданиеFrank Media. Ограничения были введены сегодня, 2 октября.

При попытке перевести средства на карты Visa и MasterCard казахстанских банков в приложении «Сбербанк Онлайн» появляется сообщение: «Внимание. Переводы в страну Казахстан скоро будут доступны на карты Visa и MC». В банке информацию пока не комментировали.

5 сентября Сбербанк сообщал, что его клиентам стала доступна возможность перевести деньги по номеру карт Visa и Mastercard в казахстанские банки. 6 сентября действие этой функции приостановили. 30 сентября стало известно, что Сбербанк вернул возможность переводить в Казахстан деньги по номеру карты.

Лаура Кеффер