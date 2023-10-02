В Екатеринбурге простились с миротворцем, погибшим в Нагорном Карабахе

В Екатеринбурге в окружном Доме офицеров Центрального военного округа (ЦВО) прошло прощание с полковником Тагоймуродом Караевым, погибшим при обстреле автомобиля с миротворцами в Нагорном Карабахе. В пресс-службе Дома офицеров уточнили, что церемония началась в 10:00.

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По данным СМИ, проститься с полковником Караевым пришли сотни военнослужащих и гражданских. С речью выступил генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге Зафар Сайидзода.

Напомним, после прощания в Екатеринбурге тело миротворца направят в Таджикистан, где проведут похороны в соответствии с традициями.

20 сентября Минобороны РФ сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами, возвращавшийся с наблюдательного пункта Джанятаг (Чанкатах), был обстрелян из стрелкового оружия. Находившиеся в машине военные погибли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился перед Владимиром Путиным за их гибель. Он пообещал провести тщательное расследование случившегося.

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