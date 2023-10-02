Минфин оценил расходы на «детские» статьи бюджета в 3 трлн рублей

Расходы на связанные с поддержкой детей статьи бюджета в 2024 году составят 3 трлн руб., что на 200 млрд превышает траты этого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на опубликованные Минфином «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Минфин рассчитывает, что эти средства пойдут на восемь мер поддержки, в том числе на создание условий для трудовой деятельности родителей малолетних детей и сохранение репродуктивного здоровья населения. Больше всего (1,3 трлн руб.) потратят на выплату пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. На выплату маткапитала заложено 207,2 млрд руб.

С 1 февраля 2023 года маткапитал в России проиндексировали на 11,9%. Сейчас размер выплаты за первого и второго ребенка составляет 587 тыс. и 775,6 тыс. руб. соответственно. По закону тратить маткапитал можно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, а также на оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. В июле правительство не поддержало законопроект, предлагавший тратить маткапитал на оплату спортивных секций для детей и на медицинское страхование ребенка до одного года.

В августе Владимир Путин поручил правительству обеспечить выплаты ежемесячных пособий на детей, в том числе если доходы трудоспособных членов семьи растут во время получения выплат. Единое пособие — мера соцподдержки для родителей и беременных женщин, которая с 1 января 2023 года объединила прежние выплаты на детей. С 2024 года власти хотят заменить единым пособием все ежемесячные выплаты, которые назначаются семьям с детьми до 17 лет включительно.

О том, на что потратить маткапитал, каков его размер и кто может получить сертификат,— в материале «Ъ».

Лаура Кеффер