Правительство сочло избыточным проект о праве тратить маткапитал на оплату спортсекций

Правительство России не поддержало законопроект главы комитета Совета федерации по экономполитике Андрея Кутепова, предложившего разрешить тратить маткапитал на оплату спортивных секций для детей и на медицинское страхование ребенка до одного года. В заключении правительства говорится, что эта инициатива «избыточна».

Власти уточнили, что закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» уже предусматривает возможность траты маткапитала на оплату дополнительных образовательных услуг, в частности, занятий в кружках и секциях. «Предлагаемые законопроектом меры дублируют уже имеющиеся гарантии оказания бесплатной медицинской помощи и лекарственного обеспечения детей, финансируемые в том числе за счет средств федерального бюджета, а также направления использования средств материнского капитала. С учетом изложенного принятие федерального закона является избыточным»,— сказано в отзыве (цитата по ТАСС).

О подготовке проекта закона господина Кутепова стало известно в мае. С 1 февраля маткапитал проиндексировали на 11,9%. Размер выплаты за первого и второго ребенка сейчас составляет 587 тыс. и 775,6 тыс. руб. соответственно. По закону тратить маткапитал можно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, а также на оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью.

Лаура Кеффер