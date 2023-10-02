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Коммерсантъ FM
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Генпрокурор США пообещал уволиться в случае вмешательства Байдена в дела Трампа

Глава Минюста, генпрокурор США Меррик Гарленд заявил о готовности покинуть пост в случае, если президент Джо Байден вмешается в расследования, проводимые в отношении его предшественника Дональда Трампа. Господин Гарленд заверил, что не обсуждает с президентом или представителями администрации ход этих расследований.

Министр в интервью CBS подчеркнул, что господин Байден никогда не пытался вмешаться в расследования. Главу Минюста спросили, принял ли бы он меры в противном случае, но он выразил уверенность в том, что этого не произойдет. «Но я бы не стал ничего делать. Если понадобилось бы, я бы подал в отставку. Но я не вижу указаний на то, что нечто подобное могло бы произойти»,— добавил Меррик Гарленд.

На прошлой господин Трамп и его команда были признаны виновными в мошенничестве. Принадлежащую экс-президенту нью-йоркскую компанию Trump Organization ограничили в действиях и грозят наложить на нее штраф в сотни миллионов долларов. В его отношении ведется еще три судебных разбирательства, в том числе дело о попытке захвата власти.

Подробности — в публикации «Ъ» «Дональд Трамп от судов крепчает».

Лаура Кеффер

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