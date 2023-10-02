Курс евро превысил 104 рубля

Курс евро на Московской бирже на открытии торгов превысил 104 руб./€ впервые с 14 сентября. По данным на 7:13, евро растет на 0,46%, до 103,8 руб./€.

Курс доллара вырос на 0,38%, до 98,3 руб./$. Юань растет на 0,05%, до 13,5 руб.

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Минфин прогнозировал укрепление рубля до 94,3 за доллар к концу года. Глава Минэкономики Максим Решетников также рассчитывает, что доллар к концу года будет стоить 94 руб.

О снижении курса нацвалюты — в материале «Ъ FM» «Рублю обозначили факторы слабости».

Лаура Кеффер