Лидер победившей в Словакии партии: проблемы нашей страны серьезнее украинских

Бывший премьер-министр Словакии и глава партии Smer («Курс — социальная демократия»), победившей на парламентских выборах, Роберт Фицо выступил против военной помощи Украине. Он заявил, что проблемы у Словакии серьезнее, чем у Украины.

«Если Smer сформирует правительство, независимо от того, достанется нам пост премьер-министра или нет, мы сделаем все, чтобы начать мирные переговоры как можно быстрее»,— сказал господин Фицо на пресс-конференции (цитата по Aktuality).

Глава Smer отметил, что он выступает за оказание Украине гуманитарной помощи. При этом он заявил, что внешнеполитическая ориентация Словакии не изменится. «Мы находимся в Европейском союзе. Вы забыли, что без Smer референдум (о вступлении Словакии в ЕС.— “Ъ”) не увенчался бы успехом?» — сказал он.

Ранее сегодня, 1 октября, стало известно, что Smer победила на парламентских выборах с 22,94% голосов и получила 42 места в парламенте из 150. 2-е место заняла партия Progresivne Slovensko («Прогрессивная Словакия»), набравшая 17,9%, что дает ей 32 места в парламенте. На 3-м месте по итогам подсчета бюллетеней оказалась социал-демократическая партия Hlas-SD («Голос»), она набрала 14,7% и получит 27 мест. Сегодня, 1 октября, в стране стартуют переговоры по созданию коалиции для формирования нового кабинета министров.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов