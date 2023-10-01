Симоньян рассказала, что сбитый на Кубани БПЛА упал в Адлере

Беспилотник, об уничтожении которого сегодня сообщало Минобороны, упал в Адлере, утверждает главред RT Маргарита Симоньян. В своем Telegram-канале она написала, что это произошло напротив дома, в котором она выросла. Военное ведомство сообщало, что дрон был сбит над территорией Краснодарского края, но не уточняло, над каким населенным пунктом. В аэропорте Сочи, который находится в Адлере, вводили ограничения на прилеты и вылеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маргарита Симоньян

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Маргарита Симоньян

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам госпожи Симоньян, в «родовом доме», около которого упал дрон, сейчас живут ее родственники. Она написала, что беспилотник упал ночью, однако Минобороны сообщало, что он был сбит около 8:00 мск.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский писал, что аэропорт города во время попытки атаки закрывали, рейсы, следовавшие на курорт, были перенаправлены на запасные аэродромы. С 8:20 мск аэропорт заработал штатно. О каких-либо разрушениях не сообщалось.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Виктория Колганова