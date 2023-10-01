Делегация МВФ прибыла на Украину для встречи с руководством страны

Делегация Международного валютного фонда (МВФ) прибыла на Украину для переговоров с руководством страны, сообщил украинскому изданию Klymenko Time представитель Киева при организации Ваграм Степанян.

Господин Степанян не стал разглашать, кто именно из представителей МВФ прибыл на Украину, однако отметил, что речь идет о чиновниках «высокого уровня». По его словам, в ходе переговоров с украинской стороны будет обсуждаться продолжение программ финансирования Киева со стороны Международного валютного фонда.

В случае заключения соглашения с фондом украинские власти планируют получить третий транш кредита МВФ в размере около $900 млн до конца нынешнего года, уточнил Ваграм Степанян.

Ранее украинский Минфин заложил в проект государственного бюджета страны на 2023 год дефицит на $38 млрд. По оценкам властей, ежемесячно стране требуется от иностранных партнеров по $3 млрд. В конце марта группа стран—кредиторов Украины продлила мораторий на погашение долга страны до 2027 года. До этого времени будет действовать программа МВФ по экстренной помощи Киеву.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов