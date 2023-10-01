Сауль Альварес сохранил звание абсолютного чемпиона мира по боксу

Мексиканский боксер Сауль Альварес одержал победу единогласным решением судей в поединке против американца Джермелла Чарло. Таким образом, Альварес сохранил звание абсолютного чемпиона мира во второй средней весовой категории (до 76,2 кг). Бой прошел на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов.

За свою профессиональную карьеру 33-летний Сауль Альварес одержал 60 побед, 39 из которых были нокаутом, и два поражения. Дважды поединок заканчивался ничьей. Альварес защитил титулы по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF).

Джермелл Чарло, которому также 33 года, одержал 35 побед, при двух поражениях и одной ничьей. К поединку с Альваресом он подошел в статусе абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг). Однако автоматически утратил пояс WBO после того, как поднялся на ринг против Сауля Альвареса. Чемпионом мира по версии WBO в весовой категории до 69,9 кг без боя стал австралийский боксер Тим Цзю — сын абсолютного чемпиона мира россиянина Константина Цзю.

Подробнее о поединке Альвареса и Чарло — в материале «Ъ» «Восьмипоясный бой».