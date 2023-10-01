Вице-спикер Госдумы Толстой призвал присоединить к РФ четыре украинские области

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») считает, что РФ должна присоединить четыре украинских региона — Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Он объяснил это тем, что на этих землях «живут русские люди».

«Россия должна вернуть и остальные свои земли: Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области – все земли, где живут наши русские люди, которых 30 лет назад предали и бросили, придумав независимую Украину, наплевав на интересы жителей этих регионов»,— написал господин Толстой в Telegram.

Россия 24 февраля 2022 года ввела войска на Украину. В ходе военной операции к РФ были присоединены Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Части этих регионов российские войска не контролируют, в том числе города Херсон и Запорожье.