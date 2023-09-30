Директор Пушкинского музея заявила о конце глобализации в искусстве

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Елизавета Лихачева считает, что глобализация в искусстве кончилась. По ее мнению, никому не нужны «безумные центры современного искусства» с «непонятными штуками», отвечающими на глобальные вызовы.

«Тенденция изменилась. Она изменилась в мире: никому больше не нужны безумные центры современного искусства, наполненные никому не понятными штуками, отвечающими на глобальные вызовы… Это реальность, в которой мы живем. Глобализация кончилась»,— заявила Елизавета Лихачева на дискуссии «Режим сохранения: музеи и институции» в Экспоцентре.

По мнению госпожи Лихачевой, в современном мире больше внимания уделяют частным, национальными и личными историям. В этом контексте она упомянула выставку в Стамбуле, где вся экспозиция была посвящена национальным проблемам жителей Турции. Это «разительно отличается» от прошлогодних тенденций, добавила Елизавета Лихачева.

В начале сентября на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин сообщил, что по разным подсчетам, из России уехали 160–170 деятелей культуры, несогласных с политикой властей. Президент заявил, что пусть эти деятели работают за границей, чем в России «капают на мозги» и «продвигают нетрадиционные ценности».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина