В Саратове выступающие за перенос промзоны винят мэрию в пропаже подписей

Жители Саратова, выступающие за перенос места возведения Столыпинского индустриального парка сообщили «Ъ» о краже собранных ими подписей из магазина в поселке Поливановка.

Горожане договорились с владельцем местного магазина и оставили у него подписные листы за перенос промзоны из-под окон их домов. Через некоторое время в магазин пришел некий человек, якобы представившийся сотрудником администрации Поливановки. Мужчина, рассказывают саратовцы, заявил, что подписи собирают чиновники, и забрал их.

Продавцы не знали, кто именно собирает подписи, поэтому отдали их незнакомцу. Прежде чем уйти, мужчина сказал, что у него проблемы с телефоном и попросил прислать фото листов в мессенджере — он оставил номер, на который нужно было отправить снимки.

Указанный номер принадлежит заместителю главы администрации Ленинского района Наталии Мельниковой. Корреспондент «Ъ» связался с чиновницей. Выслушав вопрос, госпожа Мельникова положила трубку.

Руководитель пресс-службы администрации Саратова Михаил Сычев пообещал разобраться в ситуации и предоставить комментарий позднее.

Напомним, на этой неделе в Саратовской областной думе прошло обсуждение проекта СИП с жителями и владельцами дач в поселках Поливановка, Жасминный, Соколовый и Дачный. Два министра, региональные и городские депутаты, а также представители мэрии заверяли горожан в том, что с ними будут обсуждать каждый шаг на пути к строительству промзоны возле памятника природы «Кумысная поляна».

Двумя неделями ранее с горожанами встретился куратор проекта — министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко. В числе прочего, чиновник также обещал саратовцам, что их мнение будет услышано.

Дарья Васенина

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