«Индустриальный тупик»

В Саратовской областной думе прошел круг­лый стол, предметом обсуждения которого стал проект Столыпинского индустриального парка (СИП). На объект уже получен федеральный кредит, заключено 25 предварительных соглашений с потенциальными инвесторами, власти готовятся тянуть коммуникации к полю на границе Ленинского и Гагаринского районов. Спустя почти два года после начала реализации проекта о планах на возведение СИП «под окнами их домов» узнали жители местных поселков и владельцы дач. Саратовцы обеспокоены перспективами проекта, который будет соседствовать с природным парком «Кумысная поляна». Депутаты признают, что не обсудили ситуацию с саратовцами заранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Дмитрий Аяцков рассказал о рабочих местах в Столыпинском индустриальном парке

Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ Бывший губернатор Дмитрий Аяцков рассказал о рабочих местах в Столыпинском индустриальном парке

Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ

28 сентября в Саратовской областной думе прошел круглый стол «Новые рабочие места и развитие промышленности: необходим ли Саратову индустриальный парк». Во встрече приняли участие два министра, глава городской администрации, депутаты, местные жители (как выступающие за перенос СИП, так и приветствующие его), а также бывший губернатор Дмитрий Аяцков. Он открыл обсуждение как директор ГКУ «Центр развития Саратовской агломерации и индустриальных парков» и рассказал о 25 потенциальных резидентах и объеме инвестиций 10–15 млрд руб. (ранее обещали 20 млрд). Имеющегося сегодня миллиарда, отметил спикер, хватит на обустройство коммуникаций. Господин Аяцков также заявил о «минимум тысяче рабочих мест на швейном предприятии». Министр инвестиционной политики региона Александр Марченко затем уточнил общее число потенциальных вакансий — более 1,8 тыс.

Господин Марченко в очередной раз подробно рассказал о концепции СИП и перспективных производствах (см. «Ъ» от 8 и 15 сентября). Выступление чиновника большей частью дублировало текст слайдов, иллюстрирующих его слова, за что министр получил замечание от председательствующего спикера регпарламента Михаила Исаева (ЕР). «Что Вы, ду-ду-ду, научитесь презентовать проект!» — пожурил ­депутат.

Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин напомнил, что до 2009 года на территории будущего СИП располагался полигон химучилища, и заявил: что дождевые и талые воды, протекая через «свалку строительного и бытового мусора», загрязняют местную достопримечательность — пруды саратовских мукомолов Шмидтов. В два из них СИП планирует сливать ливневые воды. Это особенно беспокоило граждан. Их заверили, что стоки очистят на 99,8%, после чего вода станет «чище, чем была».

Доктор биологических наук, преподаватель СГТУ и глава общественного совета при минприроды Елена Тихомирова рассказала, что современные индустриальные парки — это не «шум и трубы, промки прошлого столетия», где люди ходят в «грязных синих халатах», а «цифровизированные» предприятия, «где наши программисты и технологи в белых халатах управляют современными производствами». Биолог посетовала на отток кадров и выразила надежду, что выпускники останутся в городе, если им предоставят рабочие места в СИП.

«Индустриальный парк — это красивое название промзоны. Какие там предприятия: трубный завод, производство стройматериалов. Они вызывают повышенный выброс углеродов»,— вспомнила о публиковавшемся в СМИ списке потенциальных резидентов местная жительница Наталья Колотова. «Переработка и сор­тировка отходов — тут нужны высококвалифицированные специалисты, видимо. Металлообработка — ну, может быть, нужны (производство металлических изделий является по объемам выбросов одним из самых загрязняющих. — «Ъ»). Производство салатов — очень высокопрофессиональные рабочие места»,— заметила горожанка. Женщина предположила, что работа на предприятиях будет идти и днем, и ночью, что приведет к круглосуточному автотрафику — постоянному шуму и большому количеству выхлопных газов.

Еще один саратовец поинтересовался, как именно к СИП поведут коммуникации: «Через наши дома?» На вопрос чиновники точно ответить не смогли. От главы мининвеста позже прозвучало, что туда заведут восемь мегаватт, и эти мощности уже нашли — пока не решили, как подводить, но выходит все «очень дешево». Вечером того же дня губернатор Саратовской области Роман Бусаргин разрешил вырубать деревья и тянуть ЛЭП по муниципальным землям памятника природы «Кумысная поляна», расположенного между будущей промзоной и городом.

Руководитель движения «Жить здесь» Александр Ермишин спросил чиновников, что будет, если сточные воды канала напорной станции попадут в каскад прудов. «Если в результате развития нашего города сложилось так, что мы можем построить индустриальный парк, только ущемив права местных жителей, тогда мы говорим не об индустриальном развитии, а об индустриальном тупике»,— за­явил ­общественник.

Глава Саратова Лада Мокроусова рассказала собравшимся о том, что в этом месте построят не только индустриальный парк, но и многоквартирные дома для будущих рабочих. Также обещают школы, садики и расширение дорог.

Местный житель Роман Васильев спросил лично у господина Исаева, встанет ли он на сторону местных жителей, если после всех встреч и заверений они все равно будут против. Тот ответить не смог. Выступая в конце мероприятия, тему подхватил глава промышленного комитета Александр Анидалов (КПРФ). Он заявил себя главным сторонником СИП, извинился, что не обсудил проект с местными жителями раньше, и пообещал «повиснуть на стоп-кране, если эта машина планирует пройти по людям».

По итогам четырехчасовой встречи горожанам так и не смогли ответить на вопросы о шуме, выхлопных газах от фур, изменении ландшафта и возможном исчезновении родников. О самих потенциальных резидентах власти не говорили, отмечая, что «там непонятно, два будет в итоге или 50». Вопрос о реальной экологической безопасности предприятий также остался открытым. Предложили создать общественный совет и проводить еженедельные брифинги по ситуации вокруг проекта. Спикер объяснил, почему для производств не выбрали одну из заброшенных промзон города. По словам политика, владельцы этих территорий требуют «миллиарды рублей». Михаил Исаев был очень доволен своей идеей «посадить человек 100 в два-три автобуса и свозить в соседний город (где есть индустриальные парки. — «Ъ»)». «Мы говорим про какую-то игрушку, надо не просто ее показать, а дать пощупать»,— предложил ­политик.

Подводя итоги, Михаил Исаев заявил: рабочие места на СИП помогут Саратову «вернуть мужчин и закрепить детей».

Дарья Васенина